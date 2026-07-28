Двое мужчин устроили конфликт на АЗС в Пензе

Вечером на автозаправочной станции в Пензе произошел инцидент. На пульт вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал. На место быстро прибыли сотрудники Росгвардии.

Они выяснили, что конфликт возник из-за очереди к топливораздаточной колонке. 31-летний водитель Skoda Rapid и 47-летний водитель Renault Duster не смогли договориться, кто будет заправляться первым.

Во время ссоры 47-летний мужчина пытался открыть дверь автомобиля оппонента и ударил по машине. В ответ 31-летний водитель использовал газовый баллончик.

Росгвардейцы остановили конфликт, задержали участников и передали их полиции для дальнейшего разбирательства.