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НовостиСпорт28 июля 2026 11:00

Пензенские пловцы завоевали медали на первенстве России

В Калуге завершился турнир по плаванию среди юниоров и юниорок
Виктор ВИКТОРОВ

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Соревнования объединили около 947 спортсменов из 63 регионов страны.

Пензенские спортсмены показали достойные результаты. Денис Пятайкин победил на дистанции 200 метров баттерфляем. Иван Куманин завоевал серебряную медаль на дистанции 200 метров в заплыве на спине, отмечает пресс-служба регионального Минспорта.

Поздравляем наших пловцов и их тренеров с отличными результатами, желаем новых побед и спортивных достижений!