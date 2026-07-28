Итоги капремонта за первое полугодие 2026 года подвели в Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Губернатор Олег Мельниченко сообщил о промежуточных результатах программы капитального ремонта в регионе. По его словам, работы по обновлению многоквартирных домов продолжаются.

За первые шесть месяцев 2026 года в Пензенской области в рамках программы капитального ремонта были выполнены работы в 101 многоквартирном доме. Крыши отремонтированы в 33 зданиях, фасады и фундаменты обновлены в 26 домах, а новые лифты установлены в 23 домах.

Мельниченко отметил, что на замену лифтов было выделено 190 миллионов рублей из областного бюджета. Эти средства стали доступны после списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам. В результате в 74 домах были установлены новые лифты, что повысило комфорт и безопасность проживания для 15 тысяч жителей.

Также в 16 многоквартирных домах были заменены внутридомовые инженерные системы, включая устаревшие распределительные щитки, электропроводку, системы водоснабжения, водоотведения и канализации. Были отремонтированы системы отопления, заменены трубы и радиаторы в подъездах и на технических этажах.

Губернатор добавил, что работы по капитальному ремонту продолжаются в 168 домах, находящихся на различных этапах обновления.