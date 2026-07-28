Утверждена программа финала конкурса «Лучший по профессии» среди токарей

Фото: Пресс-служба компании.

На заседании оргкомитета, прошедшем в министерстве экономического развития и промышленности Пензенской области, под руководством вице-премьера Алмаза Хакимова были решены ключевые организационные вопросы. Утверждена программа мероприятия, содержание конкурсного задания, оформление площадок и распределение участников.

Генеральный директор компании «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков, являющийся членом оргкомитета конкурса, сообщил в социальных сетях, что региональный этап всероссийского конкурса уже позади. Имена победителей известны, но основное испытание ещё впереди. За звание лучшего токаря России, приз в один миллион рублей и токарный станок будут бороться специалисты из разных регионов. Участники будут выполнять практические задания на станках пензенского производства серии СТ16К20, отвечать на теоретические вопросы и строго соблюдать технику безопасности.

Пензенскую область на федеральном этапе представит победитель регионального конкурса Алексей Липатов. Для него это не просто соревнование, а возможность развиваться, заводить новые связи и проверять свои силы. Сейчас мастер готовится к участию в финале. Кроме того, в ноябре ему предстоит защитить диплом инженера-технолога в Пензенском государственном технологическом университете, что подтверждает важность мышления и профессионального роста в современном рабочем процессе.

Эксперты отмечают, что федеральный этап конкурса станет значимым событием не только для участников, но и для всего региона, который является важным центром станкостроения страны.