Олег Денисов отметил важность создания комфортных общественных пространств

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Владимир Сорокопудов, начальник управления ЖКХ, сообщил, что выбраны подрядчики для установки спортивных комплексов с резиновым покрытием на улицах Вадинской и Счастливой. Представители Октябрьского района уже осмотрели площадку в Заре для начала работ.

В данный момент проводятся торги на ремонт сквера Героев-чернобыльцев и территории вокруг памятника «Паровоз Су 213–89» у автовокзала. Также готовится документация для торгов по обновлению сквера имени В.Г. Белинского.

Олег Денисов призвал глав районных администраций строго соблюдать сроки, но не жертвовать качеством. Он подчеркнул важность создания комфортных общественных пространств для жителей. Главам районов было поручено работать вместе с депутатами и председателями уличных комитетов для обеспечения народного контроля.