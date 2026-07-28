Олег Денисов раскритиковал организацию благоустройства после разрытий

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Он отметил, что опрессовка и замена коммунальных сетей важны для предотвращения аварий зимой.

Градоначальник проверил работы на пересечении проспекта Строителей и Тернопольской, возле универсама № 175, а также на улицах Кронштадтской и Одесской в районе Детского парка.

Олег Денисов выразил недовольство низким качеством производства: отсутствуют ограждения, пешеходные переходы, информационные стенды, что затрудняет понимание, кто отвечает за благоустройство и когда оно будет завершено.

Он также указал на систематические задержки в сроках. Глава города подчеркнул, что важно не только засыпать ямы, но и восстанавливать благоустройство: асфальт, газоны, цветники.

Если работы выполняет субподрядчик, ответственность несет ресурсоснабжающая компания. Денисов отметил необходимость контроля за подрядчиками и их работой в выходные дни, так как это снижает эффективность.

С начала года за нарушения при земляных работах составлено 150 протоколов. Глава города заявил, что наказания будут продолжаться, так как халатное отношение подрывает доверие жителей.