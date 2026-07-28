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НовостиПроисшествия28 июля 2026 6:05

Студентка из Саранска лишилась 15 тысяч рублей при попытке снять квартиру в Рязани

Личность злоумышленницы устанавливается
Анна ЧЕРНАЯ

В полицию обратилась 17-летняя студентка колледжа из Саранска, которая стала жертвой мошенников при попытке арендовать квартиру в Рязани.

Девушка рассказала, что искала жилье через социальные сети. Найдя подходящий вариант, она перешла по ссылке и начала переписку с арендодателем. Собеседница отправила ей фотографии документов, подтверждающих право собственности на квартиру, и потребовала предоплату в размере 7,5 тысяч рублей для закрепления за ней жилья. Студентка перевела эту сумму на указанный счет.

Через три дня арендодатель сообщила, что квартиру уже забронировал другой человек, и попросила перевести еще половину суммы в качестве залога. Поверив ей, студентка перевела оставшиеся 7,5 тысяч рублей. В процессе общения арендодатель сообщила, что встретит девушку на вокзале, но вскоре заблокировала номер телефона.

Поняв, что общалась с мошенницей, студентка обратилась в полицию.