Всероссийские соревнования по дартсу прошли в Заречном

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

С 25 по 26 июля в городе Заречный прошли всероссийские соревнования по дартсу под названием «Снайпер».

В парном разряде победу одержали Роман Обухов и Павел Купцов, которые успешно прошли всю турнирную сетку, обыграв опытных соперников.

В женском парном разряде бронзовые медали завоевали Ирина Трутенко, Алёна Баннова, Анна Сизых и Светлана Орлова.

В разряде «микс» команда Романа Обухова, Павла Купцова и Анны Сизых показала высокие результаты и заняла первое место.

Бронзовыми призёрами в категории «микс» также стали Маргарита Силкина, Александр Мекшенев и Кирилл Кузьков.

В одиночном разряде серебро завоевал Роман Обухов.

По итогам соревнований в общем зачете Пензенская область заняла первое место, завоевав две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.

Подготовка пензенских атлетов осуществляется в рамках государственной программы «Спорт России».