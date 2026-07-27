Разгневанный пензенец замахнулся на бывшую супругу лопатой

Сотрудники ОМВД России по Пачелмскому району задержали подозреваемого 1965 года рождения, который дал признательные показания.

Он рассказал, что в день совершения преступления заехал к бывшей супруге, чтобы забрать свои оставшиеся личные вещи. Женщина не пускала его на территорию домовладения. Тогда злоумышленник самовольно проник к дому. Между бывшими супругами начался словесный конфликт со взаимными нелестными высказываниями. После этого подозреваемый схватил штыковую лопату и замахнулся на заявительницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.