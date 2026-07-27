В Мордовии обсудили состояние транспортной и коммунальной инфраструктуры

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

Глава региона Артём Здунов выслушал доклады министров, ответственных за эти сферы. Основные вопросы касались работы общественного транспорта и последствий урагана, который оставил без электричества несколько районов.

Первым вопросом на повестке дня стало обсуждение графика движения общественного транспорта в городах. За последнее время были отмечены небольшие задержки в движении автобусов и троллейбусов. Правительство республики уделяло особое внимание обеспечению городского транспорта топливом, несмотря на общероссийскую ситуацию в энергетике. Однако увеличение пассажиропотока привело к росту нагрузки на транспортную систему, что вызвало задержки в движении. Глава региона поручил срочно разобраться в ситуации и не допускать подобных нарушений в будущем.

Второй темой совещания стали последствия урагана, который обрушился на Мордовию 5 июля. Сильнее всего пострадали Ардатовский и Дубёнский районы. В Ардатовском районе 16 сёл остались без электричества, а также были повреждены кровля школы и многоквартирного дома, а также несколько опор линий электропередач. В Дубёнском районе из-за сильного ветра повалило деревья и оборвало провода. Ремонтные бригады начали работу после получения сигналов от местных жителей, и подача электроэнергии была восстановлена в кратчайшие сроки. Глава региона поручил министру энергетики и ЖКХ Асифу Алекберову провести анализ ситуации:

«Почему мы должны ждать, пока нам позвонят граждане? Мы живём в 21 веке, на большинстве линий электропередач установлены системы телеметрии, которые позволяют мгновенно отслеживать нарушения. Я понимаю, что речь идёт об отдалённых районах. Прошу оперативно предложить решения и улучшить инфраструктуру, чтобы население нашей республики было защищено от подобных ситуаций».