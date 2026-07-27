Глава Мордовии посетил национально-фольклорный праздник «Велень озкс»

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

Глава Мордовии Артем Здунов совершил рабочую поездку в Большеигнатовский район, где принял участие в республиканском национально-фольклорном празднике «Велень озкс».

Праздник проходил в селе Большое Игнатово и включал в себя насыщенную культурную программу. На площадке работала выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества. Зрители с интересом наблюдали за театрализованными и фольклорно-обрядовыми представлениями, мастер-классами, а также выступлениями артистов района и республики.

Особое внимание было уделено сохранению исторической памяти. На празднике был представлен музейно-выставочный проект «СВОи герои». Также на спортивной площадке проводились национальные игры, включая реконструкцию мордовской национальной борьбы и финно-угорских состязаний «Тюштянь налксемат».

Артем Здунов поздравил жителей и гостей района с праздником, подчеркнув важность сохранения и передачи традиций. Он отметил, что народы, проносящие свои традиции через поколения, будут жить вечно. Глава республики также поблагодарил организаторов за масштабное мероприятие, подчеркнув его значимость в Год единства народов России.

В торжественной обстановке Артем Здунов поздравил молодоженов Владимира и Валерию Федосеевых, а также Александра и Анну Михайловых с заключением брака, вручив им подарки и пожелав счастья.

Жителей района также поздравили Председатель Госсобрания Республики Мордовия Владимир Чибиркин, сенатор РФ и председатель Ассоциации финно-угорских народов России Петр Тултаев, глава района Татьяна Полозова, председатель межрегиональной общественной организации мордовского народа Юрий Мишанин и председатель региональной национально-культурной автономии татар «Якташлар» Руслан Мухаев.

В деловой части визита Артем Здунов обсудил с руководством района планы по развитию муниципалитета и осмотрел объекты, реализованные в рамках национальных проектов. В частности, он посетил районный историко-краеведческий музей в райцентре, который был капитально отремонтирован по нацпроекту «Культура». Также он осмотрел благоустройство площади по улице Гражданской, выполненное в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», и модельную библиотеку, созданную по нацпроекту «Семья».

Кроме того, Артем Здунов посетил сельхозпредприятие «8-е марта» и обсудил с его руководством реализацию инвестпроекта по строительству энергосберегающей зерносушилки непрерывного потока.