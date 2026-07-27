Более 250 жителей Городищенского района приняли участие в акции «Пульс жизни»

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

В рамках федерального проекта «Здоровье для каждого» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», специалисты Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики организовали акцию «Пульс жизни» для жителей Городищенского района.

Более 250 участников, половина из которых были трудоспособного возраста, прошли комплексное обследование на площадках здоровья. Здесь они могли определить свой биологический возраст, мышечную силу и состояние сосудов.

Главный врач центра Ирина Пузракова сообщила, что у большинства обследованных выявлены такие факторы риска, как избыточная масса тела (более 70%), повышенный уровень глюкозы (около 30%) и артериального давления (24%). Исследования показали связь между избыточным весом и ускоренным старением организма, включая снижение эластичности сосудов.

Каждому участнику были разработаны индивидуальные программы здорового образа жизни, включающие рекомендации по питанию, физической активности и отказу от вредных привычек.

Врач Ирина Пузракова подчеркнула, что участие в акции дает возможность узнать свой биологический возраст, оценить риски преждевременного старения и получить план действий для улучшения здоровья.

Следующие этапы акции запланированы на 17, 19, 21, 24, 26, 28 и 31 августа в Бессоновском районе, с 9:00 до 13:00, на базе поликлиники районной больницы. Участие доступно всем желающим, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.