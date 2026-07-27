Подростка, объявленного в федеральный розыск, задержали на вокзале в Пензе

Во время дежурства на железнодорожном вокзале станции Пенза-1 сотрудники патрульно-постовой службы обратили внимание на подростка, чье поведение показалось им подозрительным.

При проверке документов выяснилось, что несовершеннолетний, родившийся в 2011 году, с 7 июля этого года числится в федеральном розыске. Он был объявлен без вести пропавшим Отделом МВД России по Спасскому району Пензенской области.

Полицейские установили, что подросток проживает в Спасском районе и находится под опекой специального центра, так как остался без родительского попечения. Информация о задержании была передана в отделение, инициировавшее розыск. В настоящее время несовершеннолетний находится в указанном центре.