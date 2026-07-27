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НовостиСпорт27 июля 2026 10:33

Более 100 участников собрал областной фестиваль ГТО

В спортивном комплексе «Ахуны» прошел фестиваль чемпионов ВФСК «Готов к труду и обороне»
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Пензенская область, занимающая шестое место среди всех регионов России и второе место среди субъектов Приволжского федерального округа по внедрению комплекса ГТО, вновь продемонстрировала свою приверженность активному образу жизни.

Организаторы подчеркнули, что ГТО – это не просто набор нормативов, а путь к укреплению здоровья, силы и долголетия.

По итогам первое место занял город Заречный. Второе место досталось Тамалинскому району. Третье место завоевала Пенза.

Эти состязания проходят в рамках государственной программы «Спорт России».