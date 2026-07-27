В рамках сборов «Гвардеец» в Пензенской области пройдут соревнования по 11 видам спорта

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

С 1 по 21 августа в Пензенской области состоятся юнармейские военно-патриотические сборы Приволжского федерального округа под названием «Гвардеец». В рамках этих мероприятий участники не только пройдут строевую и огневую подготовку, но и примут участие в спортивных состязаниях, чтобы защитить честь своих регионов.

Программа сборов включает несколько спортивных турниров по различным дисциплинам. Юноши будут соревноваться в футболе, баскетболе и волейболе, а также в меткости, участвуя в дартсе, стрельбе из пневматической винтовки и пейнтболе. Кроме того, они сыграют в настольный теннис, шахматы, шашки, спортивное ориентирование и плавание.

Соревнования пройдут в спортивных комплексах «Старт», «Звезда» и «Спутник», во дворце водного спорта «Сура», а также в спортзале школы №1 города Пензы и в Пензенском государственном университете. Лучшие команды будут определены по итогам турниров.

Сборы «Гвардеец» продолжаются с 2013 года, и их инициатором стал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. В 2013 году, работая в аппарате полпреда, он участвовал в разработке этого проекта.

Мероприятие направлено на воспитание патриотизма среди молодежи, популяризацию службы в армии и здорового образа жизни, и проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети».