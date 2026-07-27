Торжества в честь Крещения Руси пройдут в Пензе

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и Крещения Руси, в храмах Пензы пройдут богослужения.

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим проведет Божественную литургию в Спасском кафедральном соборе Пензы. Богослужение начнется в 8:30 и продлится около 2,5 часов.

Также в этот день во всех храмах и монастырях епархии одновременно прозвучит колокольный звон. По благословению Патриарха Кирилла, традиция колокольного звона в День Крещения Руси существует уже 14 лет. Звон звучит в полдень после Божественной литургии и молебна.

Впервые синхронный колокольный звон объединил церкви России, Украины, Беларуси, Молдавии, Казахстана и других стран в 2012 году.