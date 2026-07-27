В Пензе усилят меры по предотвращению купания в фонтанах

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Глава Пензы Олег Денисов отметил, что в жаркую погоду горожане часто купаются в фонтане на одноимённой площади, не задумываясь о последствиях. По его словам, это опасно для здоровья, так как под водой находится оборудование, о которое можно пораниться или получить удар током.

Кроме того, купание наносит вред фонтанам, что требует дополнительных затрат на их восстановление. В этом году до начала сезона были отремонтированы 12 поворотных форсунок, но за последний месяц купание населения вывело из строя четыре форсунки и 10 быстродействующих клапанов.

Олег Денисов поручил усилить профилактическую работу в течение всего тёплого сезона, раздавать памятки, предупреждать об административной ответственности и объяснять, что фонтаны предназначены для украшения города, а не для купания.