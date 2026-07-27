Мошенник из Мордовии поджег дом в Пензенской области ради страховки

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

В Пензенской области полиция раскрыла дело о мошенничестве со страховкой. Подозреваемый — житель Мордовии 1976 года.

По предварительным данным, у мужчины и его семьи был дом в селе Белинского района. После смерти матери в доме никто не жил.

Злоумышленник решил поджечь дом, чтобы получить страховку. Он застраховал имущество на год за 13 тысяч рублей. Ночью подозреваемый приехал в село и поджёг сухую ветошь в доме. Когда огонь разгорелся, он уехал.

Мужчина получил выплату в 1,3 миллиона рублей, но позже экспертиза подтвердила поджог.

Возбуждено уголовное дело по статье 159.5 УК РФ. Подозреваемый должен возместить ущерб страховой компании. Расследование продолжается.