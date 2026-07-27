В Пензе выбрали лучшего токаря

Фото: Пресс-служба компании.

На производственной площадке компании «СтанкоМашСтрой» состоялся региональный этап конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Токарь». В состязании приняли участие 14 представителей крупных промышленных предприятий и компаний малого и среднего бизнеса. Все они являются победителями внутренних заводских соревнований и лидерами производства.

Заместитель министра экономического развития Пензенской области Алексей Самсонов подчеркнул, что подобные конкурсы играют важную роль в профессиональной ориентации молодежи, демонстрируя лучшие практики, достойные условия труда и возможности, которые сотрудники могут достичь в этой профессии.

Конкурсное задание было разработано экспертной группой и включало сложные детали, соответствующие четвёртому разряду токаря-универсала. Это требовало от участников не только уверенного владения станком, но и высокого уровня профессионального мастерства.

Доцент кафедры «Машиностроение» Пензенского государственного технологического университета, кандидат технических наук Александр Расстегаев отметил, что конкурсы способствуют профессиональному росту и привлекают внимание тех, кто только выбирает свой путь в профессии. Он также подчеркнул, что промышленность всегда будет нуждаться в квалифицированных кадрах.

Практические испытания конкурсанты выполняли на металлообрабатывающем оборудовании пензенского производства 16К25Б/1000. В теоретическом этапе участники проходили тестирование из 30 вопросов и решали профессиональные кейсы.

По итогам конкурса первое место занял Алексей Липатов, сотрудник компании «СтанкоМашСтрой», серебряным призером стал Алексей Шкуров из НПО «Сенсор», а бронзовую медаль завоевал Артём Артемов из ПО «Старт».

Министр экономического развития и промышленности Пензенской области Роман Трялин поздравил всех участников, отметив, что такие кадры способствуют развитию промышленности и экономики региона. Главный приз регионального этапа составил 460 тысяч рублей, а победитель получил право представлять Пензенскую область на федеральном уровне. Призеры, занявшие второе и третье места, были отмечены дипломами и денежными премиями в размере 265 и 173 тысяч рублей соответственно.