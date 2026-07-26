В Рузаевке разбойник предстанет перед судом

Следственным отделом ОМВД России по Рузаевскому району окончено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего безработного местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Как отмечает пресс-служба регионального УМВД, 7 марта мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире сестры. Он попросил у нее деньги. Услышав отказ, обвиняемый взял из соседней комнаты кухонный топорик и, угрожая им, стал требовать у нее золотые украшения. Испугавшись, женщина отдала ему кольца стоимостью порядка 40 тысяч рублей.

Фигурант в тот же вечер сдал похищенные ювелирные изделия в ломбард, потратив все вырученные деньги на спиртные напитки.

Вину в содеянном он признал. В настоящее время уголовное дело находится в суде.