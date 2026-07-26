Пензячка, похитившая у матери 70 тысяч рублей, предстанет перед судом

Женщина сообщила, что у нее был похищен кошелек с денежными средствами в сумме 70 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленницы. Ею оказалась дочь заявительницы, которая созналась в содеянном. Со слов подозреваемой установлено, что продолжительное время она гуляла на улице, где поздним вечером встретила свою мать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.