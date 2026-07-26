Пензенцы почтили память защитников морских рубежей

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

На торжественной церемонии, организованной у памятника морякам-пензенцам рядом с монументом «Росток», выступили представители власти и военные.

Среди участников были заместитель губернатора Пензенской области Владимир Щекин, заместитель председателя законодательного собрания Валерий Лидин, глава города Олег Денисов, ветеран боевых действий майор морской пехоты Артем Бушмин, контр-адмирал Владимир Буланов, а также ветераны и действующие военнослужащие ВМФ.

Олег Денисов обратился к собравшимся с речью: «Сегодня мы чествуем тех, кто сегодня стоит на страже морских границ нашей Родины. Выражаем глубокую благодарность ветеранам и тем, кто продолжает флотские традиции с честью. Ваша смелость и преданность служат примером для всех нас. Где мы – там Победа, с нами Бог и Андреевский флаг! С праздником!»

После официальной части прошла минута молчания, а затем собравшиеся возложили цветы к мемориалу в знак уважения к подвигам моряков-пензенцев, которые с доблестью исполнили свой священный долг во имя Отечества.