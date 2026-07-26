Пензенцам рассказали, как холестерин разрушает когнитивное здоровье

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Для сохранения когнитивного здоровья при атеросклерозе важно предотвратить превращение эластичных сосудов в хрупкие трубки, заблокированные холестериновыми бляшками.

В рамках недели здоровья головного мозга главный терапевт Пензенской области, Елена Матвеева, поделилась рекомендациями по защите когнитивных функций.

Когда просвет сонных и позвоночных артерий сужается из-за накопления холестерина, мозг испытывает хроническое кислородное голодание. Нейроны очень чувствительны к качеству кровоснабжения.

«Избыток быстрых углеводов повреждает стенки сосудов, что позволяет холестерину оседать и формировать бляшки. В таких условиях нейроны испытывают недостаток кислорода и погибают», — отметила врач. Это приводит к сосудистой деменции, которая, в отличие от болезни Альцгеймера, часто является следствием запущенного атеросклероза. У пациентов ухудшается память, снижается концентрация и способность к обучению из-за недостатка кровоснабжения мозга.

Для предотвращения прогрессирования атеросклероза необходим комплексный подход. Диета, физическая активность и медицинский контроль — ключевые элементы в борьбе с этим заболеванием.

Диета против воспаления: Холестерин накапливается на поврежденных участках стенок артерий. Поэтому важно бороться с системным воспалением. Необходимо полностью отказаться от трансжиров, контролировать уровень сахара и включать в рацион продукты, богатые омега-3 и антиоксидантами.

Физическая активность: Регулярные упражнения улучшают кровообращение, создавая ламинарный поток крови. Быстрая ходьба, плавание или другие виды физической активности помогают предотвратить оседание липидов на стенках сосудов.

Медицинский контроль: Важно регулярно проходить диспансеризацию для раннего выявления атеросклероза. С 2026 года будет организовано однократное определение уровня липопротеида а в крови у пациентов в возрасте 18–40 лет и оценка липидного профиля у пациентов старше 40 лет каждые три года. Это позволит более точно оценить риск развития атеросклероза и начать своевременное лечение.

Липопротеин (а) — это генетический фактор, который не зависит от диеты. Его повышенный уровень значительно увеличивает риск когнитивной дисфункции. В таких случаях может потребоваться раннее начало медикаментозной терапии, даже при нормальных показателях общего холестерина.

«Сохранение ясности ума в пожилом возрасте — это длительный процесс, который начинается задолго до появления первых признаков старения. Защита сосудов сегодня — это лучшая страховка от деменции в будущем. Перед изменением образа жизни или началом приема лекарств обязательно проконсультируйтесь со специалистом», — подчеркнула Елена Матвеева.