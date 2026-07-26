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НовостиОбщество26 июля 2026 9:05

Временные ограничения движения введены в Саранске

Это связано с подготовкой и проведением православной просветительской выставки-ярмарки «На земле святого праведного воина Феодора Ушакова»
Анна ЧЕРНАЯ

С 26 июля по 14 августа в Саранске будут введены временные ограничения на движение и парковку транспортных средств на некоторых участках улично-дорожной сети.

По информации из официальных источников, с 20:00 26 июля до 22:00 14 августа будут запрещены движение и стоянка автомобилей, а также использование средств индивидуальной мобильности и велосипедов на чётной стороне улицы Большевистской на участке от улицы Коммунистической до улицы Советской.

Кроме того, с 20:00 26 июля до 22:00 14 августа будет закрыта парковка на улице Советской в районе торгового центра «РИО» (ул. Советская, д. 55А). Исключение составят только транспортные средства, задействованные в проведении мероприятия, а также машины аварийных и экстренных служб.