В Нижнеломовском районе продолжают устранять последствия непогоды

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В Нижнеломовском районе продолжаются работы по устранению последствий сильного ветра. Газопровод восстановлен, подача электроэнергии возобновлена для половины потребителей в райцентре, а также в трех из пяти сельских советов, где ранее были повреждены линии электропередачи. Все социально значимые объекты функционируют в штатном режиме. Шесть аварийных бригад продолжают выполнять свои задачи.

Продолжается уборка деревьев, поваленных ветром. Управляющая компания уже убрала обломки с крыш двух многоквартирных домов, пострадавших от стихии. В понедельник начнется ремонт кровли.

Губернатор предупредил, что погода в ближайшее время снова будет неблагоприятной. В Пензенской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности и штормовое предупреждение. Сегодня в регионе местами ожидаются порывистый ветер, сильные дожди и град. Вероятность ухудшения погодных условий сохранится и в ночь на понедельник.