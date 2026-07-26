До начала окружных сборов «Гвардеец» в Пензе осталась неделя

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

До начала юнармейских военно-патриотических сборов «Гвардеец», которые пройдут в Пензе, остается одна неделя.

На мероприятие приедут участники из всех регионов Приволжского федерального округа. Для участия в окружных сборах ребята прошли строгий отбор. Например, в Удмуртии лучшие юноши из разных городов и районов приняли участие в региональном этапе сборов на базе лагеря «елочка». В течение пяти дней они проходили строевую подготовку, изучали основы тактики, историю и безопасность, участвовали в спортивных соревнованиях и встречались с ветеранами. По итогам отбора была сформирована сборная из двадцати юношей, которые будут представлять республику на окружных сборах.

Сборы «Гвардеец», как и в прошлые годы, пройдут на базе Пензенского артиллерийского инженерного института имени генерала А. В. Хрулева. Юнармейцы будут жить в казармах, изучать военные дисциплины, современные системы вооружения и технику. Они примут участие в соревнованиях по мини-футболу, баскетболу, волейболу, стрельбе и другим видам спорта. Для участников также подготовлена культурно-образовательная программа, включающая знакомство с историей и достопримечательностями Пензенской области.

Военно-патриотический проект «Гвардеец» реализуется с 2013 года по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО. Первоначально сборы проводились в Нижегородской и Пензенской областях, а с 2022 года, по решению полпреда Игоря Комарова, их проведение доверено Пензенской области. Мероприятие способствует патриотическому воспитанию молодежи, популяризации военной службы и здорового образа жизни, и проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети».