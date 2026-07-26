В Пензенской области восстановят более тысячи гектаров леса

Фото: Пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» в Пензенской области планируют восстановить свыше одной тысячи гектаров леса в 2026 году.

Согласно данным регионального Минлесхоза, в 2026 году будет проведено лесовосстановление на площади 1040 гектаров. Из них посадка и посев лесных деревьев запланированы на 486 гектарах, а естественное восстановление леса — на 554 гектарах.

На текущий момент посадка лесных культур уже выполнена на площади 432 гектара, что составляет 89% от плана на год. Также продолжаются работы по уходу за посаженными культурами.

Осенью 2026 года планируется продолжить работы по посадке лесных культур. Кроме того, будет проведён уход за лесными плантациями дуба черешчатого на площади 75 гектаров.

В лесных питомниках области был проведён посев семян сосны обыкновенной на площади 1,4 гектара для выращивания стандартного посадочного материала, который затем будет высажен на лесокультурных площадях.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил важность участия городов и районов в мероприятиях по лесовосстановлению. Он также подчеркнул необходимость экологического воспитания молодёжи. Глава региона поручил развивать школьные лесничества и включить Пензенский лесной колледж в федеральный проект «Профессионалитет».

Основная цель федерального проекта «Сохранение лесов» заключается в полном восстановлении лесных угодий на местах вырубок. За семь лет реализации национального проекта в Пензенской области наблюдается положительная динамика в достижении этого показателя. Ежегодно площадь, на которой проводятся мероприятия по лесовосстановлению, превышает площадь вырубленных и погибших насаждений.