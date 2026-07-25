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НовостиПроисшествия25 июля 2026 12:56

В Пензенской области мужчина предстанет перед судом за побои бывшей сожительницы

В ОМВД России по Каменскому району завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя 1966 года рождения, обвиняемого в нанесении побоев женщине
Виктор ВИКТОРОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как выяснили полицейские, злоумышленник, находясь в гостях у своей знакомой, вместе с ней и бывшей сожительницей распивал спиртное. К концу застолья алкогольные напитки заканчивались, и бывшая возлюбленная попросила мужчину сходить в магазин и приобрести еще одну порцию спиртного.

Как отмечает пресс-служба регионального УМВД, обвиняемый ответил отказом, так как все магазины уже были закрыты. Между бывшими сожителями начался конфликт. Разгневанный мужчина схватил гражданку за волосы и ударил один раз рукой по голове. За женщину вступилась их общая знакомая и оттолкнула обвиняемого.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 116.1 УК РФ, с утвержденным обвинительным актом направлено в суд.