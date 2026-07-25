Пензенцев приглашают пройти экспресс-тестирование на гепатит B и C

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы с гепатитом и в рамках реализации регионального проекта «Борьба с гепатитом С» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В рамках мероприятия с 13 часов специалисты Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи будут ждать горожан на Фонтанной площади в парке Спутника.

Каждый сможет задать интересующие вопросы о вирусных гепатитах, их проявлениях и мерах профилактики главному инфекционисту Пензенской области по лечению и профилактике инфекционного заболевания.

В 14 часов состоится публичная лекция «Всё о вирусных гепатитах» и конкурс детских рисунков мелками «Мы против гепатита — рисуем здоровье!».

«Гепатит С — это системная угроза, которая бьет не только по печени. Вирус способен поражать почки и щитовидную железу, при этом годами оставаясь невидимкой: болезнь часто протекает бессимптомно, что серьезно осложняет своевременную диагностику, — говорит главный специалист по инфекционным заболеваниям Пензенской области Джамиля Курмаева. — Пути передачи вируса хорошо известны: через кровь, половым путем или контакт со слизистыми оболочками, поэтому базовые меры предосторожности критически важны. Если иммунитет не подавляет инфекцию в течение полугода, заболевание переходит в хроническую стадию. Именно поэтому регулярное обследование и профилактика играют ключевую роль в поддержании здоровья и предотвращении осложнений».

Приглашаем всех желающих уделить время своему здоровью и получить достоверную информацию из первых уст.