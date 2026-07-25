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НовостиОбщество25 июля 2026 11:04

Презентация музея-заповедника «Тарханы» прошла в Пекине

Мероприятие прошло в рамках встречи вице-губернатора Пензенской области Сергея Федотова с директором Российского культурного центра в Пекине Татьяной Уржумцевой
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В китайской столице состоялась презентация музея-заповедника «Тарханы». Директор музея Юлия Печникова представила основные направления работы музея. Участники встречи обсудили перспективы совместных выставочных и издательских инициатив, которые помогут китайской публике лучше узнать творчество Михаила Лермонтова.

Кроме того, Сергей Федотов и Татьяна Уржумцева рассмотрели детали будущих мероприятий, которые планируется провести в рамках визита делегации Пензенской области в Китай.