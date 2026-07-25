В Пензенской области привели в порядок более 260 километров прибрежных зон

Фото: Пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

С апреля по июль в регионе было проведено 108 мероприятий, в которых приняли участие более 2,5 тысячи человек.

Волонтеры очистили свыше 260 километров прибрежных территорий и собрали более 96 кубических метров мусора. Лидерами по числу организованных акций стали Городищенский и Башмаковский районы, а также город Пенза. Наибольшее количество участников было зафиксировано в Городищенском районе и Заречном.

Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Ришат Алтынбаев призвал жителей региона присоединиться к акции и внести свой вклад в улучшение состояния водоемов.

Акция проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».