В Китае прошла рабочая встреча Сергея Федотова и Ленара Салимуллина

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Сергей Федотов подчеркнул, что Пензенская область и Китай активно развивают гуманитарные связи. В местных вузах обучается более 200 китайских студентов, а между учебными заведениями региона и провинций КНР регулярно проходят обмены делегациями, укрепляющие академические связи и способствующие обмену опытом.

Стороны также участвуют в совместных научно-практических конференциях в области медицины и сотрудничают в рамках соглашений между общественными организациями.

Укреплению дружбы и партнерства с Китаем способствует активное развитие торгово-экономических отношений между Пензенской областью и провинцией Шэньси, соглашение о сотрудничестве между которыми было подписано в 2023 году.

В ходе переговоров участники встречи обсудили дальнейшие шаги по развитию сотрудничества и возможность визита делегации Пензенской области под руководством губернатора Олега Мельниченко в Китайскую Народную Республику.