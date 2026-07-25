Между Пензой и Саранском будут курсировать дополнительные рейсы «Сурской стрелы»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Решение о запуске новых составов было принято правительствами Пензенской области и Республики Мордовия, учитывая высокий спрос на данный маршрут.

Теперь жители региона смогут быстрее добраться до Нижнего Новгорода, что откроет новые перспективы для туризма. Для удобства пассажиров предусмотрена короткая пересадка с поезда №7256 на поезд №7094/7096.

График движения поездов по выходным:

№7257 Саранск – Пенза-1 (отпр. 11:15, приб. 13:42);

№7256 Пенза-1 – Саранск (отпр. 14:24, приб. 16:59).

В пути предусмотрены остановки в Пензе-4, Ухтинке, Бессоновке, Лунино, Танеевке и Булычеве.

На билеты действуют все федеральные льготы и скидки для учащихся, студентов и школьников.