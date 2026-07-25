Губернатор поздравил пензенских следователей с профессиональным праздником

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Глава региона подчеркнул, что этот праздник приобретает особое значение в год 15-летия со дня создания Следственного комитета.

«Следственный комитет является единой независимой федеральной системой, которая эффективно борется с самыми опасными преступлениями, угрожающими государству, обществу и людям», − отметил Мельниченко, подчеркнув тесное сотрудничество регионального правительства и следственного управления СК РФ по Пензенской области.

Губернатор также отметил важность расследований, касающихся прав граждан, интересов региона и государства.

«Ваша принципиальная позиция в борьбе с преступностью вызывает глубокое уважение. За полгода было раскрыто 68 коррупционных преступлений. Вы продолжаете следовать жесткой линии, которой управление следует уже 15 лет», − сказал он.

За истекший период было возбуждено 15 уголовных дел, связанных с налоговыми преступлениями, и 11 дел по невыплате заработной платы.

«Благодаря принятым мерам более трехсот человек получили свои заработанные деньги. Общая сумма погашенной задолженности составила около 59 миллионов рублей», − сообщил глава региона.

В первой половине года сотрудники управления расследовали 357 тяжких и особо тяжких преступлений, включая те, что были совершены организованными преступными группами. Деятельность одной из таких групп, совершившей более 100 случаев мошенничества, была пресечена.

Губернатор отдельно выразил благодарность сотрудникам Управления за их помощь военнослужащим, усилия по защите прав участников СВО и их близких. Он также отметил заслуги ветеранов следственных органов, которые заложили прочные традиции в профессиональной деятельности.

Трое сотрудников получили региональные награды.