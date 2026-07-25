В Нижнеломовском районе из-за непогоды введен режим повышенной готовности

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Накануне вечером в Нижнеломовском районе прошел сильный дождь с ураганным ветром. Из-за непогоды пострадали линии электропередачи, и районный центр оказался практически обесточен. Губернатор Олег Мельниченко сообщил о введении режима повышенной готовности.

Над восстановлением электроснабжения в Нижнем Ломове работают бригады из района и Пензы. Обрывы проводов также зафиксированы в пяти сельсоветах, и сотрудники РЭС Нижнеломовского района устраняют последствия.

Кроме того, поваленные деревья вызвали транспортные заторы, и ведется расчистка дорог. В двух местах поврежден газопровод, и специалисты газовой службы работают на местах.

Кровля двух многоквартирных домов пострадала от ветра. Губернатор поручил председателю правительства Пензенской области Николаю Петровичу Симонову и главе Нижнеломовского района Николаю Ахтямовичу Уракчееву оперативно оценить ущерб и оказать помощь жителям.

Предварительно сообщается, что пострадавших нет. Борьба с последствиями продолжается, и губернатор держит ход работ под личным контролем.