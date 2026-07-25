В Пензе пройдет Совет атаманов Приволжского Федерального округа

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов подчеркнул важность предстоящего события, отметив, что последний раз подобное мероприятие проводилось в Пензе в 2013 году. Он также заявил, что Совет атаманов станет значимым шагом в развитии казачьего движения и патриотическом воспитании молодежи.

Представители различных органов власти, муниципальных округов, Пензенской Епархии и казачьих организаций обсудили организационные вопросы, связанные с проведением областного смотра-конкурса на звание «Лучшего казачьего кадетского класса Пензенской области – 2026». Этот конкурс, направленный на развитие патриотизма и традиций казачества, пройдет в середине сентября на базе детского лагеря «Юность» и станет юбилейным, так как впервые был проведен 15 лет назад.

Участники конкурса, представляющие образовательные организации региона, будут соревноваться в спортивных дисциплинах. По итогам соревнований будет определен «Лучший кадетский класс», а также лучшие участники в индивидуальных номинациях: «Лучший командир», «Лучшая кадетка» и «Лучший кадет».

Атаман Пензенского отдельского казачьего общества Евгений Пучков обратил внимание на работу казачьего движения в районах области и отметил успешные практики на местах. Он также подчеркнул важность привлечения казаков к общественной деятельности.

Казаки продолжают активно помогать жителям Донбасса и бойцам, участвующим в специальной военной операции. Евгений Пучков призвал всех неравнодушных принять участие в сборе гуманитарной помощи для добровольческого казачьего отряда «Ермак» - c 2022 года казаки отряда самоотверженно выполняют свой воинский долг на передовой.