Поверив продавцу автомобиля из-за границы, женщина потеряла два миллиона рублей

Она рассказала, что в сети Интернет увидела объявление о продаже иномарки стоимостью около 2 миллионов рублей

Связавшись с продавцом по телефону, она узнала, что он является менеджером фирмы, осуществляющей доставку автомобилей из-за границы. По словам собеседника, они готовы доставить товар по предоплате.

После телефонного разговора женщина проверила название фирмы в сети Интернет и, убедившись, что такая компания существует, перечислила почти 2 миллиона рублей на указанные мошенником реквизиты. Взамен она получила фотографии документов и подписанный договор. Некоторое время женщина получала отчёт о том, что автомобиль следует по маршруту, а также фотографии транспортного средства на границе Российской Федерации.

В один из дней покупательнице сообщили, что при пересечении границы возникли трудности — автомобиль арестован, а для того, чтобы он был доставлен на территорию РФ, покупательнице необходимо перевести на банковский счет ещё 600 тысяч рублей. Женщина поняла, что общается с мошенниками, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.