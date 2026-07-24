Пенза отметит День физкультурника массовым спортивным праздником

6 августа Пенза превратится в центр спортивного притяжения. В рамках празднования Всероссийского дня физкультурника в культурно-досуговом центре «Дом офицеров» пройдет торжественное мероприятие. Оно напомнит, что спорт — это не только рекорды, но и основа здорового общества.

Физическое воспитание, дисциплина и стремление к активному долголетию — ключевые ценности, которые разделяют жители всей области. Этот праздник стал доброй традицией, вдохновляющей людей становиться сильнее, выносливее и увереннее в себе.

Празднования охватят весь регион. Мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях Пензенской области.