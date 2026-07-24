Житель Мордовии написал ложный донос на брата после череды падений

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Следственный отдел ММО МВД России «Ардатовский» собрал доказательства, достаточные для вынесения приговора 57-летнему мужчине, признанному виновным в ложном доносе (ч. 1 ст. 306 УК РФ).

В феврале текущего года из больницы в полицию поступило сообщение о госпитализации местного жителя с травмами. Пострадавший утверждал, что их нанес ему 53-летний брат во время конфликта. При подаче заявления заявитель был предупрежден об ответственности за ложный донос, но не отказался от своих слов.

Полицейские провели проверку и выяснили, что заявитель оговорил родственника. Мужчина впоследствии сознался в содеянном.

По словам осужденного, вечером к нему пришел брат и высказал претензии из-за его злоупотребления алкоголем. Во время ссоры, находясь в состоянии опьянения, фигурант несколько раз упал. Из-за обиды после встречи с родственником мужчина решил обратиться в больницу и сообщить ложные сведения, оговорив брата.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей.