В Пензе продолжается обновление парка Белинского

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Глава Пензы осмотрел, как продвигается обновление парка. В совещании участвовали председатель городской думы Сергей Васянин, директор МАУ «ЦПКиО имени В.Г. Белинского» Елена Савельева и представители подрядной организации.

Подрядчик опережает график на 7–10 дней. Входной группе со стороны улицы Лермонтова завершена кирпичная кладка, скоро начнется облицовка. Боковые арки будут предназначены для пешеходов, а центральная – для проезда транспорта. Парковка на въезде останется.

Продолжаются работы по ремонту пешеходных дорожек. Уже уложено 362 кв. м асфальта и около 4000 кв. м декоративной плитки. Аллея от вуза до парка теперь вымощена плиткой.

Ожидается поставка оборудования для детской площадки в космической тематике. Основание для нее уже забетонировано.

Укладка сетей освещения близится к завершению, в течение недели установят 61 опору. Смонтировано 135 из 143 малых архитектурных форм, включая перголы, скамейки, стулья и урны.

Начата установка оборудования для Wi-Fi.

Олег Денисов отметил, что губернатор поручил обеспечить зону отдыха беспроводным интернетом. Парк активно преображается, так как в прошлом году он занял первое место в рейтинговом голосовании федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы должны завершиться к 31 августа.