Пензенские токари продемонстрировали мастерство на конкурсе «Лучший по профессии»

В Пензе на станкостроительном заводе прошёл региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Токарь».

Конкурсное задание разрабатывала экспертная группа под руководством профессора Александра Зверовщикова, заведующего кафедрой «Технологии и оборудование машиностроения» Пензенского государственного университета. Задание соответствовало четвёртому разряду токаря-универсала, требующему не только уверенного владения станком, но и высокого профессионального мастерства.

На первый взгляд, деталь не казалась сложной, но именно в этом заключалась главная трудность. В этом году организаторы изменили её конструкцию, сделав её легче и менее жёсткой, при этом сохранив прежние допуски. Это усложнило задачу обеспечения точности обработки. Кроме того, увеличилось количество резьбовых элементов, что стало серьёзным испытанием для участников.

Победителю регионального этапа конкурса вручили диплом, денежный приз в 460 тысяч рублей и право представлять Пензенскую область на федеральном этапе. Призеры, занявшие второе и третье места, получили дипломы и денежные премии в 265 тысяч и 173 тысячи рублей соответственно.

Федеральный этап конкурса состоится в Пензе 4 сентября. В нём примут участие 22 специалиста из разных регионов страны, которые будут бороться за главный приз в 1 миллион рублей.

Имена победителей регионального этапа конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Токарь» станут известны сегодня вечером.