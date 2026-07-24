В Пензенской области приступили к установке нового ФАПа в селе Марат

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

По словам главного врача Башмаковской районной больницы Ольги Хряниной, ранее в селе пациентов принимали в старом здании, которое прослужило не один десяток лет и давно требовало замены.

Проект реализуется в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2030 годы», которая входит в состав нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

На сегодняшний день на строительной площадке подведены все необходимые инженерные коммуникации, поставщик приступил к монтажу самой модульной конструкции.

В ближайшее время новый фельдшерско-акушерский пункт появится также в селе Шереметьево Башмаковского района.