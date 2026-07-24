Олег Мельниченко и Наталия Цайтлер договорились о партнерстве Пензенской области и Сбербанка

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Соглашение предусматривает развитие ключевых отраслей экономики и социальной сферы с использованием передовых цифровых технологий. Эти технологии будут внедряться в образование, транспорт, спорт, социальную инфраструктуру, промышленность и бизнес.

Олег Мельниченко отметил, что Сбербанк активно интегрируется в жизнь региона, поддерживая бизнес и жителей. Он подчеркнул, что взаимодействие носит системный характер и направлено на улучшение механизмов поддержки предпринимательства, цифровизацию управления имуществом, реализацию образовательных проектов и внедрение современных технологий в учебный процесс.

Губернатор сообщил, что более 1200 пензенских педагогов используют платформу «Ассистент преподавателя» от СберОбразования. В школах реализуется проект «Основы программирования для учащихся 7–9 классов», а 100 учебных заведений получили доступ к Цифровой библиотеке образовательного контента от Сбера.

Наталия Цайтлер заявила, что цель сотрудничества — обеспечить жителям и предприятиям Пензенской области доступ к лучшим цифровым сервисам страны. Она отметила, что в рамках дорожной карты планируется не только внедрение готовых продуктов, но и проведение совместных семинаров и круглых столов для обучения специалистов региона. Цайтлер выразила уверенность, что сотрудничество региональной власти и технологических возможностей Сбера станет мощным стимулом для развития экономики.

Первые рабочие группы по направлениям образования и транспорта начнут работу в августе 2026 года. Олег Мельниченко подчеркнул, что партнерство направлено на долгосрочное, эффективное и взаимовыгодное сотрудничество.