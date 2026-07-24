Ситуация с топливом в Пензенской области стабилизируется

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Как отметил губернатор Олег Мельниченко, ситуацию удалось стабилизировать совместно с федеральным правительством.

«Благодаря сотрудничеству с крупными поставщиками бензина увеличились объемы поставок. Очереди на АЗС сократились, около 60% заправок области обеспечены основными видами топлива. Запасы горючего в регионе достаточны, ежедневный мониторинг продолжается. Вместе с УФАС ведется контроль за ценами. В связи с этим постепенно снимаются введенные ограничения», - добавил глава региона.

Первым шагом стало разрешение на отпуск бензина и дизельного топлива в потребительскую тару объемом до 20 литров на канистру. Это решение принято для удовлетворения потребностей граждан в топливе для хозяйственных нужд. Информация о новых правилах была передана на все автозаправочные станции региона.

Губернатор отметил, что дальнейшие шаги будут направлены на нормализацию логистики поставок топлива.