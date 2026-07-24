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НовостиОбщество24 июля 2026 7:34

Владимир Вдонин посетил Наровчатский район

Заместитель председателя комитета по промышленной политике, руководитель компании «Маяк-Техноцелл» провёл ряд встреч с представителями трудовых коллективов в Наровчатском районе
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В ходе общения с жителями Наровчата, включая сотрудников различных предприятий и педагогов, Владимир Васильевич обсудил реализацию национальных проектов, мероприятия Народной программы партии «Единая Россия» и приоритетные задачи социально-экономического развития Пензенской области.

Также в рамках поездки был проведён личный приём граждан. Во время этого приёма Владимиру Вдонину были вручены благодарности от средней школы села Сканово и от библиотеки имени А.И. Куприна за его постоянное содействие в решении различных вопросов.

Кроме того, поступило обращение от районного управления социальной защиты с просьбой о помощи в приобретении канцелярских товаров для школьников из многодетных и малообеспеченных семей к началу учебного года. Вдонин принял решение оказать эту социальную поддержку.