В Пензе на сутки отключат воду в нескольких микрорайонах

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

ООО «Горводоканал» сообщило о временном ограничении подачи холодной воды в нескольких микрорайонах города. С 08:00 27 июля водоснабжение будет приостановлено на сутки.

В зону отключения попадут микрорайоны Шуист, Маньчжурия, Маяк, Нахаловка, Тепличный, Согласие, ГПЗ-24, Терновка, Кривозерье, Сосновка и Юго-Западный.

Ограничение связано с проведением строительно-монтажных работ на перекрестке улиц Терновской и Ростовской.

После возобновления подачи воды потребуется время на заполнение распределительной сети. В первые часы напор может быть снижен. Кроме того, вечером накануне отключения многие жители запасаются водой, что также может повлиять на снижение давления. Поэтому рекомендуется запасать воду заранее в дневное время.

На период отключения будет организован подвоз технической воды по заявкам жителей в управляющие компании. Также можно обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 63-10-05.