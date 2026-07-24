В Пензе чествовали лучших работников торговли

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Торжественную часть открыли глава города Олег Денисов, председатель Пензенской городской Думы Сергей Васянин и заместитель министра сельского хозяйства Павел Гусев.

Олег Денисов напомнил, что в 2026 году будет отмечаться 60-летие Дня работников торговли. Он подчеркнул значимость труда представителей отрасли для жителей города.

Градоначальник отметил, что благодаря работе предпринимателей Пенза становится комфортнее для жизни. Он также отметил рост и развитие потребительского рынка в городе.

За заслуги в области торговли более 70 человек получили награды, среди которых Почетные грамоты, благодарности главы города и председателя городской Думы, а также награды министерства сельского хозяйства. Отдельно Олег Денисов поблагодарил предпринимателей за активное участие в гуманитарной помощи бойцам СВО.

Мероприятие завершилось выступлениями городских творческих коллективов.