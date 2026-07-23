Пензенский драмтеатр готовится к новому сезону

Пока большинство сотрудников театра отдыхают, технические службы активно готовятся к открытию 234 сезона. В обоих репетиционных залах, впервые с момента открытия нового здания, проводится циклевание полов.

Работники театра тщательно выровняли и отшлифовали деревянные поверхности, удалили загрязнения и устранили все неровности, чтобы предотвратить возможные травмы актеров во время репетиций. После завершения работ репетиционные залы станут светлее и уютнее, что, несомненно, улучшит настроение артистов.

Отметим, что два года назад аналогичная работа была проведена на планшете большой сцены — также впервые после открытия нового здания Пензенского драматического театра.

Совсем скоро начнутся репетиции первой премьеры будущего сезона — комедии по киноповести Григория Горина «Формула любви», которую поставит московский режиссер Петр Орлов в честь юбилея художественного руководителя театра, народного артиста России Сергея Казакова. Премьера состоится в первой половине сентября.