16-летнюю жительницу Кузнецка подозревают в краже денег с банковской карты

В Кузнецке возбуждено уголовное дело против 16-летней местной жительницы, подозреваемой в краже с банковского счета. По данным следствия, в конце июня 2026 года девушка похитила банковскую карту из сумки своей знакомой. Зная пин-код, она сняла 50 тысяч рублей и потратила их на личные нужды.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и собирают доказательства. Приняты меры для возмещения ущерба потерпевшей.

Следственное управление напоминает жителям Пензенской области о необходимости осторожности с банковскими данными. Не передавайте мобильные телефоны с банковскими приложениями, номера карт, пин-коды и пароли третьим лицам, чтобы избежать краж.