Жители Пензы продолжают осваивать навыки первой помощи

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

Участники освоили базовые алгоритмы спасения, стабилизирующие состояние пострадавшего до прибытия реанимационной бригады. Обучение прошло в интерактивном формате, с акцентом на практические навыки.

Врач-методист Владимир Иваногло подробно разобрал алгоритмы сердечно-легочной реанимации, развеяв мифы, созданные кинематографом. Участники убедились, что реальная помощь требует точности и скорости.

Главным героем тренировки стал манекен «Гоша», который выдержал десятки попыток «воскрешения». Ученики отметили, что непрямой массаж сердца стал отличной кардиотренировкой.

Владимир Иваногло подчеркнул важность первой помощи для каждого и необходимость осознанного подхода к действиям. Специалисты напоминают, что знание правильного алгоритма делает оказание первой помощи безопасным и эффективным. Центр медицины катастроф продолжает проводить обучающие семинары для всех желающих.